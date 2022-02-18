アメリカの国務長官が、ロシアが「数日中」にウクライナを攻撃すると述べたことについて中国外務省は、「アメリカの情報部門が信頼できるかどうかはすでに検証されている」と批判しました。アメリカのブリンケン国務長官は17日、国連の安全保障理事会で当局の情報として、ロシア軍が数日中にウクライナを攻撃する用意を整えていると警告しました。これについて中国外務省は18日の会見で、「アメリカの情報部門が信頼できるか