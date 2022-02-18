ウクライナ国境付近から、ロシア軍が本当に撤収を始めたのか――。緊張緩和への動きが注目されるなか、米マクサー・テクノロジーズは16日、過去48時間以内に撮影した新たな衛星写真を公表した。写真からはウクライナ国境近くで新たな橋が建設されるなど、軍事活動が継続している様子が確認できた。米CNNは、翌日には橋は再び撤去された模様だと報じている。
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