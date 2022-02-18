ブリンケン米国務長官/TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ブリンケン米国務長官は１７日、国連安全保障理事会の会合に出席し、ロシアが戦争開始を正当化するための準備を進めていると指摘した。近日中にウクライナ攻撃に踏み切る用意を整えているとの見方も示し、ロシア政府に方針転換を促した。ブリンケン氏は予定を変更して安保理の会合に参加。侵攻の口実をでっち上げようとするロシアの動きについて米国の持つ情報を
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