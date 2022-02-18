何が危険？温水洗浄便座の誤った使い方2022/02/18 06:01 ウェザーニュース冬のトイレでも温かく清潔に使えて嬉しい温水洗浄便座。ただ、「使い方によっては様々なリスクが潜んでいる」と、草間かほるクリニック(東京・麻布十番)の草間香院長は注意します。注意点など教えていただきましょう。温水洗浄便座症候群とは温水洗浄便座は、今や家庭だけでなく職場や街なかの公共トイレでも備えているところが多くなりました。「温水洗
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