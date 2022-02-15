地方独立行政法人「市立大津市民病院」（大津市本宮2）の外科・消化器外科・乳腺外科の常勤医8人全員と非常勤医1人が退職の意向を示している。9人は京都大外科学教室から派遣されたチームで、昨年9月、北脇城（じょう）理事長（京都府立医科大名誉教授）が「京都府立医科大チームと代わったらどうか」と発言。9人は「退職を強要された」と受け止め、京大は今月14日、病院に対し「チームを派遣しない」と通告した。北脇理事長は15
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