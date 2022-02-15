自民党の茂木敏充幹事長は１５日の記者会見で、同党京都府連が国政選挙の候補者から寄付された資金を地元の地方議員に配っていた問題に関し、寄付は「適法」で、「活動費を所属議員の支部などに拠出するのも適正な行為」との認識を示した。その上で「国会で（この問題を）取り上げている立憲民主党の県連などでも同様のケースは散見される」と指摘した。