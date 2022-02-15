【ソウル聯合ニュース】韓国の気象庁が１５日、同日午前６時５２分ごろ、北朝鮮北東部の咸鏡北道吉州郡でマグニチュード（Ｍ）２．５の地震が発生したと発表した。震源の深さは２９キロと推定される。吉州郡には北朝鮮の核実験場があるが、韓国気象庁は核実験などによる人工地震ではなく、自然地震と判断した。吉州郡では１１日午前にもＭ３．１の地震が起きた。今年に入り朝鮮半島で発生した地震としては最も大きい規模。１４日