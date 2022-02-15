新作アニメ映画「バブル」より、小畑健さん原案のキャラクタービジュアルが公開された。「バブル」は劇場版が2022年5月13日に全国公開、NETFLIX版は4月28日より全世界配信を予定している超大型オリジナルアニメ。世界に降り注いだ泡＜バブル＞にて重力が壊れた東京を舞台に、パルクールのチームバトルと、少年と少女の想いが引かれ合うグラビティ・アクション・ラブストーリーを描く。第72回ベルリン国際映画祭への正式出品も決定
ランキング
- 1. 覚醒剤に溺れたAV女優 逮捕当日
- 2. 久美子元社長 吸収合併に驚き
- 3. 「金田一」過去作再放送&配信へ
- 4. カナダ沖で17.6mの巨大波を観測
- 5. 高校生失明 警察官の「言動」
- 6. 愛さん 不倫報道の相手と再婚?
- 7. 小栗旬 西村まさ彦を共演NGに?
- 8. 男女が意識不明 宅配業者装う?
- 9. 日本選手団「抗議せず」に波紋も
- 10. JT 希望退職に計3102人が応募
- 1. 高校生失明 警察官の「言動」
- 2. 男女が意識不明 宅配業者装う?
- 3. 神社に「Amazon」落書き? 男逮捕
- 4. 梅毒 不特定多数との性交渉増加?
- 5. コロナ後遺症 退職迫られる人も
- 6. 三幸製菓工場 火災後に停電
- 7. 亀山氏の辞任 不正流用は口実説
- 8. 姉の首を締めて殺した…男が自首
- 9. なぜ? 道路の穴から「温泉」噴出
- 10. 消防設備 2020年「改善」と報告
- 1. オミ株拡大も なぜ支持率落ちず?
- 2. まん延防止 沖縄県などを解除へ
- 3. ｢このままでは国中が停電する｣ドイツ…
- 4. まん延防止 沖縄延長せず解除へ
- 5. オンライン審議導入焦点 憲法解釈変更…
- 6. 立民、孤立回避へ共闘模索 維新や国民…
- 7. 自民「外国人留学生受け入れ」求める決…
- 8. なぜ欧米や日本は中国やロシアに振り回…
- 9. 懇談会委員に報酬支払い 付属機関に近…
- 10. 共産除き野党国対＝維新参加で枠組み変…
- 1. カナダ沖で17.6mの巨大波を観測
- 2. アラブでウイグル人の拘束相次ぐ
- 3. 台湾で卵不足「今日も売り切れ」
- 4. 大干ばつ ダムに沈んだ集落が姿
- 5. 元IZ*ONE ソロデビューで総なめ
- 6. パリ主要駅に刃物男 警察が射殺
- 7. 「不倫疑惑」元メンバーが反論
- 8. 英皇太子夫人が新型コロナ感染
- 9. ビン・ドゥンドゥン 人気で騒動
- 10. 海岸で瞑想中に高波 10人死亡
- 1. 久美子元社長 吸収合併に驚き
- 2. JT 希望退職に計3102人が応募
- 3. 年収1000万円「ギリギリの生活」
- 4. 会社名「大塚家具」は消滅へ
- 5. 電通 本社ビル売却でV字回復
- 6. テレワークで増えた「ムダ会議」
- 7. ブリヂストン 水泳教室を売却へ
- 8. 引っ越し専業になった理由とは
- 9. ヤマダが大塚家具を吸収合併
- 10. 楽天 21年12月期は1338億円赤字
- 1. 花粉対策 空気清浄機の選び方
- 2. 洗車・お手入れ用品のAmazon売れ筋ラン…
- 3. 楽天モバイル、楽天回線対応製品にコン…
- 4. macOS Big Sur 11.6.4が提供開始〜修正…
- 5. Netflix「PayPay支払い」に対応
- 6. 「新しい資本主義」はスタートアップを…
- 7. YouTubeのオリンピック動画がプロパガ…
- 8. マーベル『ムーンナイト』新予告編公開…
- 9. 【速報】Core i7搭載の新型ハイエンドP…
- 10. 月に衝突するとされたFalcon 9、実は中…
- 1. 愛さん 不倫報道の相手と再婚?
- 2. 日本選手団「抗議せず」に波紋も
- 3. ワリエワ出場継続 元選手ら批判
- 4. キム・ヨナ氏 ワリエワ判定非難
- 5. ワリエワ 3位以内なら授与式なし
- 6. ジャンプ男子団体 失格者なし
- 7. 高木美帆が2種目銀「常識破り」
- 8. 「もぐもぐタイム」にネット興奮
- 9. 羽生結弦 必要量以上の痛み止め
- 10. ワリエワ裁定「私なら逆の判断」
- 1. 覚醒剤に溺れたAV女優 逮捕当日
- 2. 「金田一」過去作再放送&配信へ
- 3. 小栗旬 西村まさ彦を共演NGに?
- 4. 伊勢谷 平野の中継巡りNHKに怒り
- 5. 代打MC山口智充に「さすがプロ」
- 6. 声優の上田敏也さん死去 88歳
- 7. ダウンタウン 仲悪い時期の秘話
- 8. 鬼滅 遊郭編の最終回 異例の対応
- 9. 本田翼「断食療法」終了を報告
- 10. IKKO 自宅ダイニングの写真公開
- 1. 妻とレス「夫公認彼氏」作る結論
- 2. おばさんパンツ重宝 下着の本音
- 3. 実は京大出身と知り驚く有名人
- 4. ユニクロ「助かる」注目集めた品
- 5. 夫から溺愛される妻の特徴7つ
- 6. 不倫繰り返す32歳独身女性の胸中
- 7. 15才差とマッチングした40代女性
- 8. 私物のゴミ転売され…同居を解消
- 9. 心が躍るほんのり桜色スイーツが勢ぞろ…
- 10. 有名人と交際「一般人」の経験談