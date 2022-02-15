新作アニメ映画「バブル」より、小畑健さん原案のキャラクタービジュアルが公開された。「バブル」は劇場版が2022年5月13日に全国公開、NETFLIX版は4月28日より全世界配信を予定している超大型オリジナルアニメ。世界に降り注いだ泡＜バブル＞にて重力が壊れた東京を舞台に、パルクールのチームバトルと、少年と少女の想いが引かれ合うグラビティ・アクション・ラブストーリーを描く。第72回ベルリン国際映画祭への正式出品も決定