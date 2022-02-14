【シドニー時事】南太平洋の島国トンガで海底火山が噴火して１５日で１カ月となる。世界銀行の試算で被害額は推計９０４０万ドル（約１０４億円）に上り、被災者支援に加え、新型コロナウイルスの感染抑制が新たな課題に浮上してきた。一方、太平洋諸国で影響力拡大中の中国が支援で攻勢をかけている。◇無人の通り世銀は１４日、被害額がトンガの国内総生産（ＧＤＰ）の約１８．５％に相当すると発表した。住宅や建物、イン