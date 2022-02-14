北海道旭川市の市立中学校2年だった広瀬爽彩（さあや）さん（当時14）が、2021年2月13日に自宅から失踪して1年が過ぎた。広瀬さんは同3月に遺体で見つかった。遺族側の弁護団が15日、記者会見し、いじめの有無を調べている市教育委員会の第三者委員会に一刻も早い報告を求めた。会見には石田達也弁護士（大津市）が出席。「2月13日を迎えて」という弁護団コメントを読み上げた。コメントはまず学校に対し、第三者委員会による