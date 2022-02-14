金メダルを獲得した平野歩夢 Photo by Maja Hitij/Getty Image＜北京オリンピック スノーボード 男子ハーフパイプ決勝 2022年2月11日 ＠雲頂スノーパーク＞ スノーボード 男子ハーフパイプで、スノーボードでは日本史上初の金メダルを獲得した平野歩夢（23）が12日にメダル獲得記者会見を行った。 北京五輪 第8日の11日、スノーボード 男子ハーフ