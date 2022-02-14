政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長は14日の衆院予算委員会で、当面の感染状況について「重症者数の増加はしばらく続く」との見解を示した。立憲民主党の源馬謙太郎氏への答弁。「もっと危険なウイルスある」コロナ休園は"過剰反応"尾身氏は「多くの県（の感染者数）がピークアウト（頭打ち）したとしても、重症者数は遅れて出てくる。多くの高齢者が感染し、高齢者施設のクラスター（感染者集団）が今も