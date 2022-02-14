大阪府の吉村洋文知事は１４日、新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の発令要請を見送る考えを示した。 吉村知事はこれまで、重症病床（６１２床）の実質的な使用率が４０％に達した場合、宣言の発令を政府に求めるとし、１４日に判断する考えを示していた。使用率は１３日時点で３６・３％と基準に迫っているが、吉村知事は「新規感染者数は、大