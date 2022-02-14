ユニバーサル ミュージック合同会社は2月14日、『HUNTER×HUNTER』に登場する架空の盤上競技ボードゲーム「軍儀」の予約受付を開始した。価格はいずれも税込で、通常版が4840円、木製の軍儀盤、駒置き、駒入れが付属するハイエンド版が4万8400円となる。発送は9月を予定している。（画像は『HUNTER×HUNTER』に登場する盤上競技「軍儀」の再現商品、 予約受付開始！｜ユニバーサル ミュージック合同会社のプレスリリースより）