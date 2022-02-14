［ベルリン１３日ロイター］ - ドイツのショルツ首相は１３日、ロシアがウクライナを侵攻すれば、直ちに制裁を科すなど厳しい対応を取ると警告した。プーチン大統領との会談を控え、強硬姿勢を改めて示した。ショルツ首相は１４日にウクライナを訪問し、ゼレンスキー大統領と会談。１５日にはロシアでプーチン大統領と会談してウクライナを巡る緊張緩和を図ろうとしている。ショルツ氏は、「非常に深刻な脅威」に直面して