兵庫県のJR播但線で13日夜、全面禁煙の特急列車のトイレでたばこを吸っていた乗客が車掌につかみかかるトラブルがあった。乗客は駅で県警に引き渡され、列車は約45分遅れた。JR西日本福知山支社によると、トラブルは香住（兵庫県香美町）発大阪行き特急はまかぜ6号（6両編成、乗客約150人）であった。13日午後6時半ごろ、車内巡回中の車掌がトイレで喫煙している人がいるのを見つけ、声をかけたところ、「なんや」と逆上され、