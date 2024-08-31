「ベジブロス」って聞いたことがありますか？ベジブロスとは、本来なら捨てるはずの野菜クズから作る出汁のことです。野菜のうまみがぎゅっと溶けだしたベジブロスを一口いただくと、そのおいしさにきっと驚くはず…！そしてベジブロスには、栄養成分も溶けだしています。今回はベジブロスの魅力についてと、作り方を詳しくご紹介します。 【関連記事】らっきょうの驚くべき効果効能ベジブロスとは？ベジブロスとは、野菜の