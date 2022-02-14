【ソウル聯合ニュース】韓国の中央防疫対策本部は１４日、この日午前０時現在の国内の新型コロナウイルス感染者数は前日午前０時の時点から５万４６１９人増え、累計１４０万５２４６人になったと発表した。１日当たりの新規感染者は過去最多となった前日より１８１２人少ないが、５日連続で５万人を上回った。重篤・重症患者は計３０６人、新たな死者は２１人となった。