「尊重するという意味でセレモニーをした」。北京冬季五輪スピードスケート男子５００メートル銀メダリストのチャ・ミンギュが、表彰台を手で払った行為をめぐる議論と関連して立場を明らかにした。チャ・ミンギュは１３日、大韓体育会から文在寅（ムン・ジェイン）大統領の祝電を伝達された席で、「表彰台が私に大切で貴重な席であるため、より敬虔な気持ちで上がるという趣旨だった。そうした意味で尊重するという意味でセレモニ