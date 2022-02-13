◇北京五輪・大会9日目(2月12日)、カーリング女子予選リーグ、日本10-5ROCカーリング女子日本代表のロコ・ソラーレが12日夜、ROC(ロシアオリンピック委員会)を撃破し、予選3連勝。13日は試合がなく、14日に中国、韓国と対戦します。12日のROC戦で話題となったのが「新メガネ先輩」との対決です。「メガネ先輩」とは、前回平昌五輪で韓国のキム・ウンジョン選手が大きな黒縁メガネをつけていたことからつけられた愛称のことです。RO