◇北京五輪・大会9日目(2月12日)、カーリング女子予選リーグ、日本10-5ROCカーリング女子日本代表のロコ・ソラーレが12日夜、ROC(ロシアオリンピック委員会)を撃破し、予選3連勝。13日は試合がなく、14日に中国、韓国と対戦します。12日のROC戦で話題となったのが「新メガネ先輩」との対決です。「メガネ先輩」とは、前回平昌五輪で韓国のキム・ウンジョン選手が大きな黒縁メガネをつけていたことからつけられた愛称のことです。RO
ランキング
- 1. 選手村で漏水 投稿削除され波紋
- 2. 性行為強要された後一方的に解雇
- 3. 藤井五冠「森林限界」にSNS騒然
- 4. マドンナの写真に嘆き「悲劇だ」
- 5. 半額ハンター増 スーパーに変化
- 6. ジャンプ失格巡り専門家「暴露」
- 7. 加藤浩次が怖いと思った大御所
- 8. からあげ屋倍増 厳しい経営環境
- 9. 宅配会社を苦しめる「送料無料」
- 10. ネイサンに中国ネット民が難クセ
- 1. 性行為強要された後一方的に解雇
- 2. 藤井五冠「森林限界」にSNS騒然
- 3. 宅配会社を苦しめる「送料無料」
- 4. 首都高サーキットでない 警視庁
- 5. F15墜落 パイロットの遺体発見
- 6. 旭川中2死亡 いじめの結論出ず
- 7. 働かないおじさん 企業の対処法
- 8. 「マジ卍」今使うとダサい言葉
- 9. 鳥貴族「うぬぼれ中」の理由
- 10. 散歩中の園児「置き去り」多発
- 1. 入国制限3月緩和へ 1日上限5千人
- 2. 岸田総理、入国緩和求める声に「検討進…
- 3. 選挙協力は政策ではなく「選挙区調整あ…
- 4. 岸田首相 ウクライナ情勢に言及
- 5. 防衛省が「情報戦」へ担当設置 中露念…
- 6. 人前に出て喋る際の、立場によって変わ…
- 7. 菅義偉前首相 馳浩氏支持を表明
- 8. 統計を政策の中心に - 大串正樹
- 9. カブール陥落6カ月―失敗を検証し、未…
- 10. 日韓外相が初対面会談 両国の溝が浮き…
- 1. 「性行為中もマスクを」タイ当局
- 2. 手作りあめに世界各地から熱視線
- 3. 五輪の食事 韓国選手が特に不満
- 4. 露軍艦 米原潜に「対応措置」
- 5. 水位低下で教会が姿を現す 海外
- 6. 五輪 中国の観客の「反韓感情」
- 7. 韓選手の行動を中国メディア非難
- 8. 海外パブ 非難受け日本国旗撤去
- 9. 英女王の異例の発言で賛否二分
- 10. ウクライナ東部で「爆発音」か
- 1. 過去最高益「NTT」の平均年収
- 2. 満足度の高いクレカ 総合1位は
- 3. 危険 日本人の漏洩パスワード1位
- 4. 都道府県「パン消費額」ランク
- 5. 無言で店員にスマホを見せる客
- 6. 毎日カレー食べない 印の大誤解
- 7. ゴーグル型VR機器 人気の理由は
- 8. 正規と非正規の格差縮小喜べぬ訳
- 9. 金融庁「節税保険」で立ち入りへ
- 10. 【万引き天国サンフランシスコ】、４ヶ…
- 1. からあげ屋倍増 厳しい経営環境
- 2. 観た人をゾッとさせるAlexaのCM
- 3. 1兆円の純利益 業績好調の理由は
- 4. Apple Watchが疾患の兆候を通知
- 5. 「Xiaomi Pad 5」値下げ再び
- 6. 韓国の若者 人材不足の日本に
- 7. ゴーン事件3年 日産黒字転換の訳
- 8. 松屋 2種類の「豚キムチ」販売へ
- 9. 楽天モバイル 郵便局の出店拡大
- 10. コクヨ 水漏れしない段ボール箱
- 1. 選手村で漏水 投稿削除され波紋
- 2. ジャンプ失格巡り専門家「暴露」
- 3. ネイサンに中国ネット民が難クセ
- 4. 中国報道 平野の意外な姿に注目
- 5. 元国体選手 1人3役AVで荒稼ぎか
- 6. ROCの「メガネ先輩」が話題に
- 7. スケート新浜「理解できない」
- 8. 「もぐもぐタイム」スルーに落胆
- 9. SNSで話題 平野の手ぬぐいを特定
- 10. メダル数 過去最多上回るペース
- 1. マドンナの写真に嘆き「悲劇だ」
- 2. 加藤浩次が怖いと思った大御所
- 3. 青木理氏が北京五輪に疑問の声
- 4. 山里 共演NG出された女優を暴露
- 5. 上沼恵美子が激怒した大物俳優
- 6. みな実 帰省で「情緒不安定に」
- 7. 内山信二の妻 可哀想な娘の症状
- 8. 松本人志 高梨失格の問題に憤慨
- 9. 49歳で出産 女優明かす不妊治療
- 10. 松本人志 渡部の復帰にコメント
- 1. 不倫相手のため離婚も最悪の結末
- 2. 2022年で50歳と知って驚く芸能人
- 3. ダイソーで念願の商品を発見
- 4. 彼氏とのお泊り怖い 女性の本音
- 5. バストが大きい女性 密かな悩み
- 6. 黒一択…女子の下着に関する本音
- 7. 「イチゴすぎる」不二家のケーキ
- 8. 洗濯物を畳む行為はもう古い?
- 9. 彼氏のプレゼントをバカに 限界
- 10. 浮気男が必ずやる「予備動作」