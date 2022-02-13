NHKは13日、「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）のレギュラーを務める博多華丸・大吉の博多華丸（51）の新型コロナウイルス感染を受け、華丸とともに相方・博多大吉（50）もしばらくの間、大事をとって番組出演を見合わせることを明らかにした。代役は未定としている。華丸の感染はこの日、所属する吉本興業が発表し「2月12日（土）に発熱し、PCR検査を受けた結果、13日（日）に陽性と診断されました」などと報告。相方の大吉につ
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