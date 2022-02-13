今回はMEGURIさんがダイソーの「手首にフィットするポリエチレン手袋」を紹介してくれました。一見普通のポリ手袋のようですが、輪ゴムなどで留める必要がなくエンボス加工が施されているので食材もくっつきにくい便利アイテムなんだとか！ダイソーの「手首にフィットするポリエチレン手袋」がイチオシ！画像出典：YouTube/ MEGURIさん(https://www.youtube.com/watch?v=GQlBDJBrzbU)">価格：110円（税込）容量：40枚入りその
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