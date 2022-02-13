新型コロナウイルスの水際対策について、政府は3月からビジネス関係者や留学生らを対象に、段階的に外国人の入国制限を緩和する方向で調整に入った。感染状況や世論の動向の推移を見ながら、早ければ来週にも具体的な内容を決める方向だ。複数の政府関係者が明らかにした。岸田文雄首相は12日、東京・羽田空港で水際対策の措置を視察した後、記者団に「骨格自体について見直し、緩和の方向で検討していきたい」と語った。政