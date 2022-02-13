「再現度がスゴい…」カップヌードルアイシングクッキーができるまでを撮影したメイキング動画が反響を呼んでいます。こちらのクッキーを製作したお菓子クリエイターのまんなたぬきさん（@maaco414）にお話を伺いました。【動画】アイシングでカップヌードルを作る動画を見る「カップヌードルをアイシングクッキーで作ってみました。 #カップも食べられる」と動画を投稿したカップヌードル公式ツイッターアカウントさん（@cupnoodl