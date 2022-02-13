Image: amazon / YouTube アレクサ、気持ちよりも空気読め。AmazonのAlexaを使っている家庭は多いでしょう。音声コマンドだけで音楽をかけてくれたり、Amazonで発注してくれたりして便利です。でも、スーパーボウルで流れたAlexaのCMは、観た人をゾッとさせるものでした。恐怖体験をしたのは、スカーレット・ヨハンソンとコリン・ジョスト夫妻。さて、Alexaはどんなことをしでかすのでしょう