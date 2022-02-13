◇芸能「覆面座談会」これが“噂の深層”【芸能覆面座談会】北京五輪で日本選手が活躍。スポーツ界は盛り上がっていますが、芸能界も“金メダル級”の話題がずらり。不倫騒動で活動自粛していたアンジャッシュの渡部建（49）がテレビ番組に復帰。関ジャニ∞の大倉忠義（36）と女優の広瀬アリス（27）は交際が判明。さあ、おなじみのメンバーがニュースを掘り下げる「覆面座談会」のスタートです。リポーター氷川きよし