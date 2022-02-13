今月4日に大手芸能事務所「ホリ・エージェンシー」からの独立を発表した南果歩（58）。最近はベテラン俳優や歌手の独立が珍しくなくなったが、南は2016年3月に乳がん手術を受けた。翌17年3月に2番目の夫で俳優の渡辺謙（62）の不倫が発覚し、18年5月に離婚を発表。大手事務所の庇護下にあった方が心身共に楽なはずなのに、南が思い切った決断を下したため、芸能関係者の間で驚きの声が上がった。安藤優子の私生活は不倫が代名詞