ルマンドアイス新作「宇治抹茶」のほろ苦さがやみつきなる。風味豊かで上品な味【365日アイス女子】 毎日更新！“365日アイス女子” の新作レビューvol.480 “365日アイスを食べ続ける” 、アイス女子chinaが新作アイスを毎日更新するノンストップレビュー企画！とにもかくにもアイスが大好き。毎日アイスを食べるわたしだからこそわかる、魅力や惜しいポイントまですべて紹介していきます