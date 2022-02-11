鹿児島のシンボル、桜島をあしらったトートバッグが、ブームを呼んでいる。火付け役は、史上最年少の五冠を達成した将棋の藤井聡太竜王（19）=王位・叡王・棋聖・王将。思わぬ形の「藤井効果」に、製作者もうれしい悲鳴を上げている。桜島バッグは鹿児島の方言や名物、文化をモチーフにしたグッズを手がける雑貨店「カゴマニア」（鹿児島市西田2丁目）の商品。帆布生地に、煙たなびく桜島を描くシンプルなデザインだ。