男子個人ラージヒル決勝北京五輪は12日、ノルディックスキー・ジャンプ男子の個人ラージヒル決勝が行われ、ノーマルヒル金メダルの25歳・小林陵侑（土屋ホーム）が292.8点で銀メダルを獲得した。ジャンプでは日本人初の五輪個人種目2冠はならなかったが、仲間と喜びを分かち合った。海外メディアは「動作の傑作だ」と称賛している。金メダルは1本目2位だったマリウス・リンビク（ノルウェー）、銅メダルはカール・ガイガー（ドイ