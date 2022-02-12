 楽天モバイルは2月10日、郵便局での申込カウンター設置を拡大すると発表しました。2022年3月末までに全国の285カ所の郵便局で出店する予定です。楽天モバイル郵便局店楽天は2021年3月、日本郵政との業務提携を発表しており、2021年6月には関東圏の10の郵便局のイベントスペース等に試験的に楽天モバイルの申込カウンターをオープンしていました。 その後、試験実施で顧客ニーズや店舗運営方法を確認できたとして、2021