１１、１２の両日、東京都立川市で指された将棋の王将戦七番勝負第４局を制し、１９歳６カ月の史上最年少で４人目の５冠を達成した藤井聡太五冠（１９）＝棋聖・竜王・王位・叡王・王将。藤井五冠は４人目となった５冠について、「過去の３人は時代を築いた大棋士で、光栄に思う」とした上で、「自分はまだまだその立場に合った実力が足りない。さらに精進していきたい」と、気を引き締めていた。対局後に行われた記者会見には藤井