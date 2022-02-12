11日午後11時45分ごろ、新潟県村上市長政の米菓製造大手「三幸製菓」荒川工場から出火したと消防に通報があった。出火場所は敷地の南側にある1棟で、約11時間半後の12日午前11時10分に鎮火し、建物は全焼した。アルバイト従業員の女性4人が心肺停止状態で病院に搬送され、死亡が確認された。他に身元不明の1人の遺体も見つかった。製造担当従業員の20代男性2人の安否が不明で、遺体はこのうちの1人の可能性がある。【火災があっ