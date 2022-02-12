アニメ映画『劇場版 呪術廻戦 0』（2021年12月24日公開）の大ヒット御礼舞台あいさつ内が12日、都内で開催された。映画の主人公・乙骨優太役の緒方恵美、祈本里香役の花澤香菜、五条悟役の中村悠一、夏油傑役の櫻井孝宏、テレビアニメ版の主人公・虎杖悠仁役の榎木淳弥が登場した。【画像】アニメ2期制作記念！作者が描き下ろした乙骨のコメント付きイラストきのう11日までの50日間の興行成績は、観客動員数784.1万人、興行収