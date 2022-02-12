高いカネを払えばいいモノが手に入るのは当たり前。だが、世の中には3000円以下で買えるにもかかわらず高額商品に引けを取らない隠れた名品がある。生活雑貨からグルメまで、各ジャンルのプロが「買ってよかった！」と唸った高コスパ・機能性抜群の“3000円ベストバイ”を徹底網羅。3000円（税抜き）で生活の質を爆上げさせよう！ 今回は「お取り寄せグルメ」編をどうぞ。◆全国津々浦々の名店の味を自宅で存分に満喫！旅行