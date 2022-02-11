コロナ禍で好調の業界のひとつ、通信業界。そのなかのトップといえば、NTTです。業界トップ企業で働く人たちの給与事情をみていきましょう。【関連記事】夫婦合わせて収入「月48万円」だが…日本人の「平均的な暮らしぶり」の厳しい現実NTT、営業益1兆5500億円…過去最高を記憶NTT（日本電信電話株式会社）は2021年4〜12月期の連結営業利益が1兆5500億円前後になったと発表しました。前年同期比約3%増で、過去最高。在宅勤務の普及