今回ご紹介するお店はこちら！銀座らしい伝統を感じて…老舗の名店で優雅なひとときを。Shop.1【銀座】老舗フルーツパーラーで“伝説”のフルーツサンドを／銀座千疋屋 銀座本店フルーツパーラー東京メトロ銀座駅からすぐのところにある「銀座千疋屋 銀座本店（ぎんざせんびきや ぎんざほんてん）」。銀座のシンボルとしても名高い同店は、創業明治27年（1894）の老舗高級フルーツ専門店です。2階は日本で初めて誕生したフルーツパ