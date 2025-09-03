▶▶「北海道 おでかけ」の記事一覧はこちらから！サッポロビール博物館日本で最も歴史のあるビールの博物館。開拓使麦酒醸造所から今日まで北海道とともに歩んできたサッポロビールの道のりを紹介しています。自由見学（無料）と「復刻札幌製麦酒」の試飲ができるガイド付きの「プレミアムツアー」（有料、所要50分）も実施中です。 ※現在、屋根・外壁・煙突の工事中のため外観はご覧いただけません。2025年12月終了予