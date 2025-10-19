▶▶「千葉 おでかけ」の記事一覧はこちらから！ ホキ美術館日本初の写実絵画専門美術館として平成22年（2010）に開館。ホギメディカルの創業者保木将夫によって収集された写実絵画作品約500点を所蔵しています。今も作品を生み出し続けている日本の現役作家の作品を中心に展示しており、日本最大の森本草介コレクションをはじめ、野田弘志、中山忠彦など、約40名の作家による写実の名品約120点を常時鑑賞すること