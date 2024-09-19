ダイエット中につい手に取りがちな「カロリーゼロ」商品。本当にゼロなのか疑問に思ったことはありませんか。実際はどうなのか、その真実に迫ります。【関連記事】腎臓内科医が教える「コレステロール値の注目ポイント」。大切なのは善玉と悪玉の比率■「カロリーゼロ」の定義とは？栄養成分表示において、カロリーゼロと謳うことができるのは「100gあたり（飲料の場合は100mLあたり）5kcal未満」のものだけです。カロリーゼロと