芸能界には、実年齢よりはるかに若く見える男性有名人が多く存在します。あまりに若く見えることから、実年齢を知って驚かれる人もいるようです。そこで今回は、今年40歳になると知って驚く男性有名人が誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。 3位村上信五2位滝沢秀明1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「村上信五」！ジャニーズのアイドルグループ・関ジャニ∞のメンバーで