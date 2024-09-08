ワイキキビーチとは東はカイマナ・ビーチから始まり、西端はヒルトンホテルの前にあるデューク・カハナモク・ビーチまでの約3Kmにわたる”8つのビーチ”の総称を「ワイキキビーチ」といいます。世界的知名度を誇るビーチの背景にはダイヤモンドヘッドが悠然とたたずみ、白砂ビーチ前には高級ホテルが連なる、まさに楽園ビーチ！2020年3月のロックダウン以降、ハワイの海はワイキキに限らず、海水の透明度が上がり、きれいになりま