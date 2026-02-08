今回ご紹介するお店はこちら！渋谷にあってこの静けさ！ ホテルラウンジで、ゆったりティータイム／ガーデンラウンジ「坐忘」渋谷駅から徒歩5分ほど。「セルリアンタワー東急ホテル」のロビーフロアに位置するガーデンラウンジ「坐忘（ざぼう）」は、アフタヌーンティーやアルコールなどを楽しみながらリラックスできるラウンジです。まず目に入ってくるのは、窓の向こうに広がる日本庭園。日常を忘れ、心をほぐして時間を過ごす、