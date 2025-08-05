北海道みやげといえば六花亭。いったいどんなお店？北5条通に面した表玄関昭和8年（1933）、北海道帯広市で「帯広千秋庵」としてスタートした六花亭。昭和43年（1968）に日本で最初にホワイトチョコレートを製造、販売したことでも知られ、北海道民にとっては日常的なおやつにも手みやげとしてもおなじみです。現在は帯広地区や札幌および近郊を中心に、釧路、函館、旭川、富良野にも店舗があります。札幌の旗艦店「札幌本店」があ