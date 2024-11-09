世界的照明デザイナーがプロデュース！「ジュエルミネーション」とは？よみうりランド ジュエルミネーション2024メインビジュアルⒸMOTOKO ISHII LIGHTING DESIGN「ジュエルミネーション」とは、世界で活躍する照明デザイナー石井幹子(いしいもとこ)氏の事務所が開発した、世界初の宝石色をイメージしたLEDを使ったイルミネーション。「ジュエリー」＋「イルミネーション」の造語なんです！2010年にスタートした「よみうり