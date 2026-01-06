海鮮グルメ静岡といえば、沼津港、焼津港、清水港など、多くの港があることでも有名ですよね。 さまざな種類の魚介が取れる静岡は海鮮グルメも豊富なんです！●沼津港で働く人のお墨付き！「魚河岸 にし与」「にし与丼」2500円沼津港の「魚河岸 にし与」は魚河岸で働く人たちも通う、地元でも人気の食事処。写真の「にし与丼」2500円はマグロ、白身など近隣で水揚げされた海鮮をはじめ、ウニ、いくら、ホタテなど11種類がてんこ盛