彼氏のことが大好きだから、よかれと思ってお世話しているのに、それが裏目に出ているとしたら心外でしょう。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「正直、ウザイ…!!『尽くし系彼女』の問題行動」をご紹介します。【１】頼んでもいないのに部屋を掃除する「お願いだから触らないでと言ったのに、漫画の並び順を変えられてキレました」（20代男性）など、勝手に部屋を片付けると、ウザイと思われ