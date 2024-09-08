トータルゴルフフィットネス トレーナー池田です。今回はアドレス姿勢について解説します。スイングばかりに目を向けていませんか？ アドレス姿勢ですべてが決まると言われるぐらい大事です！ 初心者〜上級者までのどんなゴルファーにも共通する事項です！ ぜひ1度ご自身のアドレス姿勢を見直してみましょう！以下の動画でも解説しておりますので、是非合わせてご覧ください。【関連記事】【ゴルフ】アウトサイドインの人はこの