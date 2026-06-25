フォトジェニックなメニューやインテリアに夢中！SNS映えするおしゃれカフェ Shop.1 【代々木公園】こだわりがギュッと詰まったおしゃれカフェ＆ビストロ＆バー／nephew代々木公園駅から徒歩2分ほど、細い小道の先に突如現れる、クリームベージュの外壁にブルーの枠が印象的なおしゃれな建物が、カフェ＆ビストロ＆バー「nephew（ネフュー）」。内装設計やグラフィックデザインなど、あらゆるデザインを自社で手掛けるなど、空間