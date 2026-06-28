ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ふんわりシルエットでヒロインになりきれる「裾フレアワンピース」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「裾フレアワンピース」アナと雪の女王 © Disney 価格：各2,790円（税込）サイズ：100、110、120、130、1